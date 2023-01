"Mais cette bombe !!" : Lola Dewaere en robe moulante asymétrique, un look furieusement sexy

Les réseaux sociaux sont aussi fascinants qu'épuisants. Lola Dewaere aime animer son compte Instagram pour faire partager son quotidien d'actrice et de femme tout simplement. La fille de l'icône regrettée Patrick Dewaere est aussi très drôle et partage de nombreuses plaisanteries qu'elle déniche sur Internet ou bien qu'elle tire de son esprit. Cependant, parfois, elle est témoin du manque de second degré de certains de ses followers. Pour expliciter un peu une de ses récentes publications, l'héroïne de Raphaëlle et Astrid a donc fait une mise au point glamour et décalée !

Le dernier post de Lola Dewaere est une photo où l'actrice de 43 ans apparaît sublime dans une robe blanche longue, moulante et asymétrique. Une de ses amies et collègues, Hélène de Fougerolles, a alors commenté : "Mais cette bombe !!!" En légende, la belle quadra précise de son côté : "Pensez-vous vraiment que je ne m'aime pas?Pour prendre ce genre de photo....il faut s'aimer. Ni trop. Ni pas assez. Je sais que vous êtes bienveillants, mais j'aurai toujours de l'auto-derision! Merci d'être à mes côtés, ceux qui comprennent mon humour et même ceux qui n'ont pas toujours de 15eme degré ( oui, c'est vrai qu'il faut aller le chercher loin celui-ci, je vous comprends). J'vous love ! Prenez soin de vous." Habituée à parler sans filtre de son corps et ses complexes, elle ne veut pas de l'image d'une femme malheureuse, simplement normale et franche !