Meghan Markle et Archie : à distance, ils ont consolé la reine suite aux obsèques du prince Philip

Retenue en Californie par sa grossesse déjà bien avancée, c'est à distance que Meghan Markle a suivi les obsèques du prince Philip, qui se sont tenues le 17 avril à Windsor. Pour autant, la duchesse de Sussex aurait fait de son mieux pour témoigner de son soutien à sa belle-famille. A en croire les informations du magazine américain People publiées mercredi, l'ex-actrice de 39 ans aurait même échangé avec Elizabeth II peu de temps avant les funérailles.

"Meghan a parlé à Harry avant les obsèques de son grand-père. Meghan et Archie [bientôt 2 ans] ont aussi parlé à la reine plus tôt cette semaine", une source a-t-elle rapporté. "Meghan et Harry ont été en contact tous les jours. Elle sait que le voyage en Angleterre a été difficile pour Harry. Il ne voulait pas laisser Meghan et Archie seuls. Meghan a insisté tous les jours sur le fait qu'ils allaient bien. Elle ne voulait pas qu'il s'inquiète." Déjà en février dernier, le prince Harry avait confié avoir partagé plusieurs appels vidéos en famille, avec la reine et le prince Philip, depuis le début de la crise sanitaire. En plus de parler à Elizabeth, Meghan Markle a fait envoyer une couronne de fleurs personnalisée et un petit mot, qui se sont retrouvés en bonne place lors des funérailles.

Le voyage du prince Harry au Royaume-Uni était d'autant plus délicat qu'il s'agissait d'une première depuis qu'il a quitté la monarchie et s'est installé en Californie, en mars 2020. Ses retrouvailles avec la famille royale étaient très attendues après le scandale provoqué par son interview confidences avec Oprah Winfrey... D'abord séparés par leur cousin Peter Phillips lors de la procession funéraire, c'est finalement ensemble, en échangeant quelques mots, que les princes Harry et William ont quitté la chapelle Saint-Georges, avec Kate Middleton dans le rôle de conciliatrice.

Les deux frères auraient également pris part à une réunion de famille secrète avec leur père le prince Charles, peu de temps après les obsèques. Un tout premier pas vers une longue réconciliation... Mardi, le prince Harry est finalement retourné en Californie, manquant ainsi l'anniversaire de la reine, qui a fêté mercredi ses 95 ans en pleine période de deuil. Le Britannique de 36 ans pourrait bien revenir outre-Manche en juillet prochain pour inaugurer - avec William - la nouvelle statue de Diana dans les jardins Kensington. Un retour encore incertain puisque Meghan Markle est censée accoucher de leur petite fille au début de l'été...