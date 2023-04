Benoît Magimel avec son ex Juliette Binoche à Cannes : retrouvailles très attendues, l'acteur ultraprésent au Festival

Ainsi, il n'est pas peu fier - et il a raison -, du fait qu'un autre film dans lequel il joue, Rosalie de Stéphanie Di Giusto (La Danseuse) avec Nadia Tereszkiewicz, Benjamin Biolay et Guillaume Gouix, fasse partie de la section Un Certain Regard, catégorie des oeuvres audacieuses et originales. Enfin, le long métrage d'Elias Belkeddar, Omar La Fraise, dans lequel il partage la vedette avec Reda Kateb, figure lui dans les séances de minuit du Festival de Cannes. Trois bonnes raisons de venir sur la Croisette !

La 76e édition du Festival de Cannes se tiendra du 16 au 27 mai 2023