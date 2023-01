Francis Cabrel ému : sa dernière fille Thiu a fait le lien pour une aventure inattendue...

A l'origine, il y a trois lycéennes, Trécy (18 ans), Célia (17 ans) et Débora (19 ans). Un trio engagé et scolarisé au lycée l'Oustal à Villeneuve-sur-Los, préparant leur baccalauréat. En terminale Sapat (Service à la personne et au territoire), elles ont eu l'idée pour leur projet de fin d'année d'organiser un karaoké dans un Ehpad au mois de février en y ajoutant une touche exceptionnelle : la présence de Francis Cabrel, star de la musique connue aussi pour son humanisme et sa générosité. Une belle idée qui semble difficile à concrétiser, mais Trécy possède une carte particulière... La Dépêche du Midi rapporte cette aventure humaine dans son édition du 18 janvier 2023.

Lorsqu'elle était en seconde au Lycée Saint-Caprais à Agen, Trécy a fait connaissance avec Thiu, qui n'est autre que la benjamine de Francis Cabrel. Une amitié qui lui permet de lui demander si son célèbre papa serait partant pour leur projet. La jeune fille accepte de lui donner le mail de son père, une première marche franchie qui ouvre la porte à une belle aventure. Après un échange de messages, l'interprète de Petite Marie confirme son engagement. "Leur projet est émouvant", a-t-il révélé à La Dépêche.

"Il a accepté d'être bénévole, de ne pas être payé du tout", confie la lycéenne enthousiaste. En contactant différents établissements, le trio de lycéennes ne précisent pas la participation de Francis Cabrel pour ne pas fausser l'implication des structures. C'est la résidence Les Ecrins d'Aliénor à Agen qui signe pour l'aventure, lorsqu'elle découvre que le chanteur sera de la partie, elle n'en croit pas ses yeux.

La famille Cabrel

Bientôt septuagénaire et réfléchissant à la retraite, Francis Cabrel sait reprendre sa guitare pour des occasions qui en valent le coup. Loin du star-system, l'homme originaire d'Astaffort confirme depuis des années suivre le chemin de la sérénité dans sa maison au milieu des vignes. Auteur de textes profondément humains, il semble combiner sans mal la parole aux actes. Une mentalité qu'il partage avec ses proches, lui qui a bâti un solide couple depuis cinquante ans avec Mariette Darjo, décoratrice d'intérieur et gérante du label Chandelle Productions. Ils sont parents de trois filles : Aurélie, née le 30 juillet 1986, Manon, née en 1990 et Thiu, adoptée en 2004 à l'âge de trois mois.