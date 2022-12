Laura Smet complice avec David Hallyday : déclaration sur Instagram, une unité primordiale loin de Laeticia Hallyday

Face à cette annonce, David Hallyday n'a pu garder le silence. Fier de sa petite soeur, le chanteur a posté un émoji flamme et plusieurs coeurs rouges pour faire part de toute la fierté et de tout l'amour qu'il porte à Laura. Cette dernière ne s'est d'ailleurs pas fait prier pour lui répondre la même chose. Une unité qu'ils ne masquent plus depuis leurs différends avec Laeticia.

Union fraternelle

Si les relations entre Laura Smet et David Hallyday ne se sont jamais rompues, elles se sont grandement renforcées à la mort de Johnny Hallyday le 5 décembre 2017. La disparition du chanteur a mis en lumière les conflits familiaux et les tensions au sein du clan, notamment entre Laeticia Hallyday et ses deux beaux-enfants. Laura, David et Laeticia ont débuté une guerre d'héritage sans merci, les aînés de l'idole des jeunes contestant le testament de leur père léguant toute sa fortune et ses biens à son épouse.

Mais fort heureusement, après de longs mois de combat judiciaire, Laeticia Hallyday, David et Laura ont finalement trouvé un accord rendu public à l'été 2020. Un soulagement pour tous et pour les fans, inquiets de voir l'entourage de leur idole se déchirer après un tel drame. Les choses étant désormais rentrées dans l'ordre, chacun va de l'avant. L'histoire ne dit pas si David Hallyday et Laura Smet courront voir l'exposition sur leur papa que Laeticia a lancée en début de semaine à Bruxelles avant son passage à Paris en 2024.