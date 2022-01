Vanessa Paradis, Aya Nakamura, Brigitte Macron... Ravies du retour de la Fashion Week

Après les vacances d'été, le volcan de la mode est à nouveau entré en éruption. De nouvelles fashion weeks, cette fois consacrées aux collections prêt-à-porter, étaient à l'origine de cette effervescence. Les graines de stars Jenaye Noah, Lila Grace Moss et Meadow Walker, filles respectives de Yannick Noah, Kate Moss et du défunt Paul Walker, ont eu la chance d'y participer en défilant pour les marques PatBo, Richard Quinn et Givenchy, à New York, Londres et Paris.

Demi Moore a donné le coup d'envoi d'un véritable marathon à Milan, lors du défilé Versace. L'actrice le poursuivra dans la Ville lumière, avec sa fille Scout LaRue, en enchaînant les shows et soirées. Comme elle, de nombreuses autres célébrités avaient pris part aux festivités.

Le footballeur brésilien Neymar et ses collègues du PSG, Adele Exarchopoulos, Nolwenn Leroy... Tous et toutes se sont rués sur les nombreux défilés au calendrier de la Fashion Week parisienne. Les spectateurs en ont pris plein les yeux chez Balmain, Valentino ou encore Lacoste.

Lily-Rose Depp s'est montrée fidèle en assistant qu'au défilé Chanel, maison dont elle est une des ambassadrices. Louane et son compagnon Florian Rossi avaient attendu le show Miu Miu pour profiter d'une sortie en amoureux.

Et enfin Antonella Roccuzzo, épouse du footballeur argentin Lionel Messi, avait découvert la frénésie de la Fashion Week parisienne lors du défilé Louis Vuitton.