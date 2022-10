Hilary Swank enceinte de jumeaux à 48 ans : retour sur 10 grossesses tardives de stars

A 48 ans, Hilary Swank a annoncé, non sans joie, attendre des jumeaux ce 5 octobre 2022, avec son mari, l'entrepreneur Philip Schneider. Une nouvelle qui montre à quel point de plus en plus de femmes, par choix ou par surprise, tombent enceinte passée la barre des 40 ans et même des 45 ans. Si l'horloge biologique est indéniable et parfois inévitable, les grossesses dites "tardives" ont permis à de nombreuses personnes de réaliser un rêve, parmi lesquelles dix stars :

Monica Bellucci

Mariée à l'époque avec la star française Vincent Cassel et déjà maman avec lui de Deva, Monica Bellucci a annoncé qu'elle était enceinte de son deuxième enfant alors qu'elle avait dépassé la barre des 40 ans. Une grossesse tardive survenue quand elle avait 45 ans et la petite fille, Léonie, est arrivée quatre mois avant qu'elle ne souffle sa 46e bougie.

Alanis Morissette

L'inoubliable interprète canadienne d'Ironic est est mère de trois enfants avec le rappeur Souleye, qu'elle a épousé en 2010. Il y a eu d'abord Ever, né en 2010, puis six ans après Onyx en 2016. Le 25 mars 2019, elle poste une photo sur son compte Instagram annonçant sa troisième grossesse à l'âge de 45 ans. Le bébé est arrivé durant l'été mais se prénomme Winter (hiver).

Marcia Cross

Après avoir été longtemps seule, Marcia Cross, alias la maniaque Bree de Desperate Housewives, épouse Tom Mahoney, un courtier de 48 ans avec qui elle s'était fiancée en début d'année 2005. Un an plus tard, elle donne naissance à Los Angeles à l'aube de ses 45 ans, à des jumelles, deux filles, Eden et Savannah. Un heureux événement pour la star, moins pour le scénariste de la série Marc Cherry qui n'a pas caché son mécontentement face à cette grossesse compromettant selon lui l'histoire de la série.

Adriana Karembeu

Ex-femme du footballeur Christian Karembeu, Adriana s'est remariée en 2014 avec l'homme d'affaires André Ohanian. Après une fausse couche, le mannequin slovaque annonce sa nouvelle grossesse en 2018, quand elle a 46 ans. Le 17 août, arrive alors sa petite Nina.

Halle Berry

Déjà maman de Nahla, née de son couple avec le mannequin Gabriel Aubry, Halle Berry attend un enfant avec l'acteur français Olivier Martinez quand elle a 46 ans. Le petit garçon naît le 5 octobre 2013 quand elle a fêté ses 47 ans et nage dans le bonheur. Son couple a toutefois pris fin en 2016. Elle est actuellement avec l'artiste Van Hunt.

Susan Sarandon

Actrice, productrice et activiste américaine, Susan Sarandon est aussi maman. Elle a eu une fille, Eva, née en 1985 de sa relation avec le réalisateur et scénariste Franco Amurri, puis deux garçons avec celui qui l'a magnifiquement dirigée dans La Dernière Marche, Tim Robbins. C'est ainsi qu'après Jack, né en 1989, arrive Miles en 1992 quand elle a 46 ans.

Holly Hunter

Détentrice de l'Oscar pour La Leçon de piano, l'actrice Holly Hunter a décroché son plus beau trophée en 2006, deux mois avant d'atteindre les 48 ans : des jumeaux dont le père est l'acteur Gordon MacDonald.

Geena Davis

La célèbre moitié de Thelma & Louise a eu trois enfants avec le chirurgien Reza Jarrahy, avec qui elle a été mariée de 2001 à 2017. Après Alizeh sont nés les jumeaux Kaiis et Kian, nés le 6 mai 2004 alors qu'elle avait déjà fêté ses 48 ans.

Rachel Weisz

La divine Rachel Weisz a pris le coeur du non moins séduisant Daniel Craig, après avoir été en couple avec le réalisateur Darren Aronofsky, père de son fils Henry. L'actrice, mariée en 2011 à James Bond, annonce en 2018 soit à 48 ans, être enceinte de son deuxième enfant et premier avec le Britannique. Leur fille naît le 1er septembre.

Janet Jackson

La soeur de Michael s'est mise en couple avec Wissam Al Mana, un milliardaire du Qatar de neuf ans son cadet, qu'elle épouse un an après. Le 6 avril 2016, elle a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle attendait son premier enfant pour la fin de l'année, à l'âge de 50 ans, conçu par fécondation in vitro. Elle a donné naissance à son bébé le 3 janvier 2017, un garçon prénommé Eissa Al Mana.