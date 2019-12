Cyril Hanouna, Rachel Legrain-Trapani, Stéphane Bern... Les ruptures de l'année

Un match de perdu

Si l'amour était une compétition, force est de constater que ces sportifs ont perdu un match. Dans ce domaine, citons le champion du monde Benjamin Pavard, dont la fin de l'histoire de coeur avec l'ancienne Miss France Rachel Legrain-Trapani n'a pas été très classe, les deux se taclant respectivement dans les médias...

Le boxeur Tony Yoka a pris un uppercut en se séparant de sa femme, la boxeuse Estelle Mossely, le pilote Charles Leclerc a fait une sortie de piste sur la route de l'amour et a dit au revoir à la jolie Giada, quand le tennisman Benoît Paire s'est pris un smash au coeur en rompant avec la chanteuse Shy'm.

Et aussi...

La flèche de Cupidon s'est aussi cassée pour ces couples. L'animateur Cyril Hanouna a vu sa femme Émilie partir après seize années de vie commune et deux enfants. Rupture également pour l'animateur Cyrille Eldin, l'aventurière de Koh-Lanta Clémence Castel, Laetitia de l'émission L'amour est dans le pré qui a toutefois retrouvé un chéri ou encore pour le populaire animateur Stéphane Bern, lequel a rompu avec Lionel alors même que le couple avait fait le "buzz" en apparaissant en couverture de Paris Match... Enfin, le charmant Anthony Colette de Danse avec les stars a aussi confirmé cette année sa rupture après une brève romance avec la belle Iris Mittenaere.

On peut aussi parler de clap de fin pour la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen qui s'est séparée de Louis Aliot, tout comme pour la vedette de télé-réalité et femme d'affaires Kylie Jenner, séparée de Travis Scott, ou encore pour la riche héritière Chloe Green qui a condamné son ex-amoureux, le prisonnier devenu mannequin grâce à la Toile Jeremy Meeks, à une peine de coeur à durée indéterminée.

Il y a peu de chances pour que l'hymne de Mariah Carey All I Want for Christmas Is You résonne aux oreilles de tous ces couples pendant les fêtes...

Thomas Montet