Nabilla, Muriel Robin, Ariana Grande, Serge Lama : Tous les mariages de 2021 !

2021 a été l'année de l'amour pour de nombreux couples qui ont décidé de se dire "oui" pour la vie. En janvier, Pamela Anderson a annoncé son mariage avec Dan Hayhurst, maçon devenu par la suite son garde du corps. C'est le cinquième mariage pour l'ancienne playmate qui portait une robe vintage et des bottes en caoutchouc - elle défend la cause animale - lors de son union.

En février, Muriel Robin s'est mariée avec Anne Le Nen, sa compagne depuis plus de quinze ans avec laquelle elle s'était déjà pacsée en 2009. Imaginant déjà son mariage avec Anne, elle confiait auprès de Télé star en 2013 : "On sait déjà comment on sera habillées. Le reste, on le garde pour nous, c'est de l'ordre de l'intime..." Serge Lama a également passé la bague au doigt à Luana Santonino, son assistante et manageuse de 34 ans sa cadette, le 11 février 2021. Pour rappel, Luana avait fait la rencontre du chanteur en 2002 lors d'une séance de dédicaces. Il l'avait ensuite reconnue lors d'un concert dans son public et elle était devenue son assistante en 2006 puis sa manager en 2011.

Union express pour Nicolas Cage qui s'est marié à Riko Shibata (sa compagne depuis avril 2018) lors d'une cérémonie à Las Vegas le 23 mars 2021. Quatre jours plus tard, il a déposé devant la justice américaine une demande d'annulation. La cause ? L'acteur a affirmé qu'il n'était pas en totale possession de ses moyens lors de son mariage.

Le 15 mai 2021, Ariana Grande a épousé l'agent immobilier Dalton Gomez à Montecito. Suite à leur mariage, les mariés ont reçu un cadeau étonnant de la part de PETA, l'association américaine de défense des droits des animaux : un tandem vegan. Sur Instagram, la jolie brune a partagé des clichés de son magnifique mariage.